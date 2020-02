Sottosegretaria allo sviluppo contro Salvini: ‘Ce lo ricordiamo sui vaccini cosa diceva?’

“Ce lo ricordiamo #Salvini sui vaccini cosa diceva? E oggi fa lo sciacallo. Che immensa pena”.

A scriverlo su Twitter è Alessia Morani del Partito Democratico, Sottosegretaria di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, la quale ricorda quando Salvini prometteva che con lui al governo i vaccini obbligatori ai bambini sarebbero diventati facoltativi.

Ce lo ricordiamo #Salvini sui vaccini cosa diceva? E oggi fa lo sciacallo. Che immensa pena pic.twitter.com/HNRi3jwXsN — Alessia Morani (@AlessiaMorani) February 23, 2020

La Morani è nota per la sua avversione a Salvini. La gran parte dei suoi tweet riguardano Salvini ed altri esponenti della Lega.

Come quello pubblicato ieri 22 febbraio a proposito dell’accusa al governo da parte di Salvini di non aver fatto i dovuti controlli alla frontiera e della denuncia della Lega contro il governatore della regione Toscana:

“Capite perché #Salvini è pericoloso? Usa ogni mezzo per la sua schifosa propaganda fregandosene della responsabilità che chi ha ruoli di guida politica deve avere nei confronti dei cittadini. Oggi verrebbe facile chiedere se ha denunciato #Zaia e #Fontana ma non siamo come lui”.

Capite perché #Salvini è pericoloso? Usa ogni mezzo per la sua schifosa propaganda fregandosene della responsabilità che chi ha ruoli di guida politica deve avere nei confronti dei cittadini. Oggi verrebbe facile chiedere se ha denunciato #Zaia e #Fontana ma non siamo come lui pic.twitter.com/AUYboZmTUa — Alessia Morani (@AlessiaMorani) February 22, 2020

Salvini prosegue

Questa mattina Salvini aveva scritto sui social “Chiudere, difendere, controllare, proteggere”.

Secondo Salvini il Governo non ha fatto abbastanza per tenere lontano il nuovo coronavirus ed ora che il numero di contagiati, in Italia, è arrivato ad oltre 130, bisogna blindare l’Italia.