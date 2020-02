Coronavirus, superata la quota di 100 contagiati in Italia

Il numero dei pazienti contagiati dal coronavirus in Italia ha superato le 100 unità. Di questi 89 sono in Lombardia.

Sono già 111 i pazienti risultati positivi al contagio del nuovo ceppo di coronavirus. Le stime sono state fatte dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana che ha dichiarato a SkyTg24 che solo nella sua regione al momento si registrano 89 persone infette.

In Veneto sono stati registrati 16 casi, 2 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, e 1 nel Lazio e si supera la quota 100. Due le persone decedute finora, l'ultima ieri.

Sono circa 50.000 i cittadini italiani in quarantena compresi in 11 comuni del lodigiano e del Veneto: Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.

Tra le misure di contenimento messe in pratica oltre alla quarantena c'è stato l'annullamento di diversi eventi sportivi, tra cui tre partite di Serie A di calcio, e la chiusura delle università per una settimana.

Dopo una riunione ministeriale di emergenza annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stato deciso che nelle regioni italiane più colpite dal nuovo coronavirus sarebbe stato imposto un limite di movimento delle persone al fine di prevenire la diffusione della malattia.

"Nelle aree considerate focolai, né l'ingresso né l'uscita saranno consentiti a meno che non vi sia un'esenzione speciale", ha detto Conte ai giornalisti dopo la riunione di cinque ore, dicendo anche che è stato adottato un decreto pertinente, che delinea le misure per controllare l'emergenza della situazione epidemiologica nel paese.