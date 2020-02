Minori violenti impauriscono Valle Aurelia: droga, risse e vandalismo

Disagio sociale e mancanza di punti di riferimento, a Valle Aurelia, quartiere Prati e zona Cipro di Roma, gli adolescenti si organizzano le serate invadendo l’ex fornace Veschi a Valle Aurelia, ristrutturata ma mai aperta perché potesse essere usufruita. Così i giovani “la aprono” a loro modo, invadendola, bivaccando e distruggendola.

Ma nella zona lo spaccio minorile è una realtà e così le segnalazioni giunte ai Carabinieri dai residenti portano a una stretta. In una settimana di controlli da parte del Comando stazione di Roma Madonna del Riposo, denunciato dai Carabinieri un 15enne a piede libero per possesso e spaccio di marijuana, altri quattro denunciati per rissa innescata per futili motivi.

Denunciati anche i 12 minorenni e i due 18enni che bivaccavano e distruggevano la ex Fornace Veschi di proprietà del Comune, una struttura di archeologia industriale che un tempo sfornava i mattoni utili a costruire i palazzi di Roma e che ora è una struttura vuota in cerca d’autore o di qualcuno che abbia un progetto da realizzare, magari coinvolgendo i minori difficili della zona.