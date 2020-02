Il numero di casi di coronavirus in Italia sale a 79

Il numero di infetti con il nuovo ceppo di coronavirus in Italia è salito a 79, ha comunicato ieri sera la protezione civile locali. Mentre sono due i decessi, entrambi anziani, uno in Lombardia e uno in Veneto.

"79 persone sono state colpite dal coronavirus, situate in 5 regioni: 54 di loro sono in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio e 1 in Piemonte. Attualmente, 33 persone sono ricoverate in ospedale con sintomi, di cui 18 in terapia intensiva, 11 in isolamento domiciliare. Due sono morte, mentre una persona è stata dimessa dallo Spallanzani", ha commentato il capo della protezione civile Angelo Borrelli.

Nel frattempo, il Primo Ministro italiano Giuseppe Conte ha annunciato dopo una riunione ministeriale di emergenza che le regioni italiane più colpite dal nuovo coronavirus saranno ora in grado di limitare il movimento delle persone al fine di prevenire la diffusione della malattia.

"Nelle aree considerate focolai, né l'ingresso né l'uscita saranno consentiti a meno che non vi sia un'esenzione speciale", ha detto Conte ai giornalisti dopo la riunione di cinque ore, dicendo anche che è stato adottato un decreto pertinente, che delinea le misure per controllare l'emergenza della situazione epidemiologica nel paese.

Sono stati annullati una serie di eventi sportivi tra cui tre partite di Serie A di calcio.

Inoltre è stato dichiarato che chi lascia i focolai è a rischio di arresto.

Il primo ministro Giuseppe Conte ha pubblicato in precedenza un messaggio su Facebook dicendo che il governo sta lavorando instancabilmente per affrontare la situazione attuale.