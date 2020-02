Zaia chiude le Università del Veneto per combattere il nuovo coronavirus

In Regione Veneto i rettori decidono di chiudere le Università, slittano di una settimana le lezioni e in particolare gli esami. Lo ha comunicato il governatore Zaia che studia l'isolamento delle zone colpite.

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha comunicato la chiusura di tutte le Università del Veneto a partire dalla prossima settimana.

La decisione di chiudere le Università del Veneto è arrivata dai rettori delle università stesse, i quali hanno deciso di rinviare gli esami previsti di una settimana.

Per quanto riguarda invece le “chiusure di strade e confinamenti”, a cui la Regione sta pensando per affrontare un caso di eventuale pandemia che per ora non c’è, Zaia dice:

“ne abbiamo parlato questa mattina e stiamo elaborando delle linee guida in maniera tale che ci sia un approccio uniforme, anche perché non sappiamo nei prossimi giorni quale sarà l'evoluzione”, lo riporta il Tgr Veneto citando l’Agi.

Intanto il numero di contagiati in Veneto è salito a 11 e c'è una vittima in Veneto, un uomo di 78 anni che per ora viene considerato paziente 1 nel Veneto. Ma i legami con il virus e da dove sia provenuto effettivamente il Covid-19 che lo ha infettato non è ancora stato chiarito.