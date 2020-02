Spallanzani, coppia cinese migliorata. Maschio negativo a test Covid-19, ricercatore oggi dimesso

La coppia cinese ricoverata presso l’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, primi casi in Italia di nuovo coronavirus, stanno decisamente meglio. Il maschio della coppia in particolare “è uscito da qualche giorno dalla terapia intensiva ed è attualmente ricoverato nell’Istituto. Risulta negativo ai test per la ricerca del COViD-19. Non necessita di terapia con ossigeno, si alimenta autonomamente e sta iniziando la riabilitazione motoria”.

Per quanto riguarda la moglie il bollettino medico di oggi 22 febbraio descrive una paziente che è ancora ricoverata in terapia intensiva, ma che “è in respiro spontaneo e non necessita più di supporto ventilatorio”. La donna “è vigile, contattabile e risponde alle nostre domande”, scrive l’Istituto nazionale per le malattie infettive. Tuttavia “necessita ancora di monitoraggio per la presenza di patologie preesistenti”.

Ricercatore italiano oggi verrà dimesso

Tutti i test per il ricercatore italiano, risultato positivo e rientrato da Wuhan con il primo gruppo di italiani, risultano negativi al Covid-19 “e verrà dimesso nella giornata di oggi”.

Niccolò resta allo Spallanzani per terminare la quarantena ma lui sta bene ed è di ottimo umore.

Rientrata in Italia dal Giappone l’equipe dello Spallanzani

Con i 19 italiani rimpatriati dal Giappone e presenti a bordo della nave da crociera Diamond Princess, sono rientrati anche gli specialisti dello Spallanzani. La notizia è stata diffusa dall’Ospedale.