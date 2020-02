La città italiana di Codogno messa in quarantena

In diretta dalla città italiana di Codogno messa in quarantena collegata ai casi di coronavirus.

In precedenza è stato riferito che la seconda vittima del coronavirus in Italia è una donna residente in Lombardia. La donna è deceduta in ospedale ed è collegata ai casi di Codogno, dove è stata registrato il primo infetto.

In tutto sono 27 i casi registrati in Lombardia, mentre almeno 9 casi sono accertati in Veneto.

"Siamo al lavoro senza sosta per reagire con la massima compattezza a questa emergenza. Seguiranno aggiornamenti al termine della riunione di questa mattina", ha assicurato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Segui la diretta di Sputnik dalla città: