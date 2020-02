Coronavirus, Zaia: altri 7 casi in Veneto

Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia poco fa ha confermato la presenza di ulteriori 7 casi di Covid-19 nella regione. Tra le persone risultate positive al Covid-19 ci sono due famigliari del signor Trevisan deceduto la notte scorsa e sarebbero la moglie e una delle figlie da “quello che ci risulta” dice Zaia ai cronisti.

“Stiamo continuando con le verifiche dei contatti più ravvicinati con i contagiati. Resta il fatto che stiamo parlando di un virus che ha una bassa letalità. Purtroppo la letalità colpisce le persone che già hanno una salute pregiudicata e che hanno altre patologie”.

E per quanto riguarda le linee guida il governatore Zaia aggiunge:

“Usciremo a breve con le linee guida per tutti i comuni”.

Video le parole del governatore Luca Zaia

Tutti i casi di contagio da nuovo coronavirus in Veneto

Dopo i primi due casi di ieri, di cui uno deceduto all’Ospedale di Padova, si aggiungono i 7 casi segnalati dal governatore Zaia. Tutti i casi sono di Vo’ Euganeo, dove ora Zaia intende elevare un cordone sanitario per evitare la diffusione del contagio.

Ordinanza nuovo coronavirus del comune di Vo'

Il Comune di Vo' (Padova) ha emesso una ordinanza a seguito dei casi conclamati di Covid-19 che si riferiscono a cittadini del comune.

Il Comune ha quindi deciso la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura, “comprese le cerimonie religiose”. Sospese le attività commerciali ad esclusione di “quelle di pubblica utilità” come alimentari e farmacie e dei servizi essenziali.

Il Sindaco con l’ordinanza ha sospeso anche le attività lavorative ad esclusione di “quelle che erogano servizi essenziali” come zootecnica e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio in modalità di telelavoro.

Sospese le attività ricreative e sportive e chiuse le scuole di Vo’.

La cittadinanza di Vo’ potrà fare il test

Nell’ordinanza del sindaco si legge anche che:

“A tutta la popolazione verrà offerta la possibilità a breve di eseguire il test del Covid-19 in una sede individuata dall’Amministrazione Comunale all’interno del Comune di Vo’”.

Conte in collegamento con Zaia

Il governatore Luca Zaia ha sentito in collegamento audio e video il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"Dopo la riunione di ieri sera, in collegamento con i governatori di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia, fra poco sarò nuovamente al Comitato operativo della Protezione civile per un aggiornamento sull’emergenza Coronavirus e per valutare nuove misure straordinarie. Il mio pensiero e il cordoglio di tutto il Governo ora vanno alle due vittime e alle loro famiglie.

Siamo al lavoro senza sosta per reagire con la massima compattezza a questa emergenza. Seguiranno aggiornamenti al termine della riunione di questa mattina".

Questo quanto scritto dal presidente Conte sull'emergenza del nuovo coronavirus in Veneto e Lombardia.