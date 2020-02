Perquisizioni squadra russa biathlon in Italia, Ambasciata: si garantiscano condizioni per la gara

L'Ambasciata russa in Italia ha inviato una nota al Ministero degli Affari Esteri del paese in relazione alle perquisizioni condotte sulla squadra russa di biathlon, in cui ha richiesto che fossero prese tutte le misure per garantire condizioni adeguate per la preparazione e la partecipazione della squadra russa alle competizioni internazionali in Italia, ha dichiarato l'Ambasciata in una nota.

In precedenza, il primo vicepresidente dell'Unione russa per il biathlon (RBU) Alexei Nuzhdov ha riferito a Sputnik che dalla polizia italiana erano state condotte delle perquisizioni nelle stanze degli atleti di biathlon della nazionale russa Yevgeny Garanichev e Alexander Loginov, nonché sull'allenatore Alexander Kasperovich.

"L'Ambasciata russa ha contattato l'ufficio del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, nonché il Ministero degli Esteri italiano e ha chiesto chiarimenti immediati. Abbiamo inviato una nota ufficiale al ministero degli affari esteri italiano, in cui abbiamo richiesto che fossero prese tutte le misure per garantire le condizioni adeguate per la preparazione e la partecipazione della squadra russa alle competizioni internazionali in Italia. Abbiamo inviato appelli ufficiali alle forze dell'ordine locali e all'ufficio del procuratore", ha comunicato l'Ambasciata.

"Un dipendente russo a Milano è stato inviato ad Anterselva, dove si sta svolgendo il campionato del mondo di biathlon dove ora si trova la squadra russa, per assistere gli atleti russi sul posto", ha aggiunto in precedenza la missione diplomatica.