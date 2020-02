Napoli, non ha il nuovo coronavirus bimbo ricoverato al Cotugno

Sta bene e non ha il nuovo coronavirus il bimbo di tre anni di Cava de' Tirreni ricoverato ieri sera all'ospedale Cotugno di Napoli per gli accertamenti di rito.

Il bambino, proveniente ieri dall’ospedale di Cava de’ Tirreni (Napoli), è stato sottoposto ai test previsti dal protocollo nazionale ed è risultato negativo. Non ha quindi il nuovo coronavirus.

Tirano un sospiro di sollievo il sindaco e il vice sindaco di Cava de’ Tirreni, dove il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo era stato chiuso in via precauzionale.

Il primo cittadino Vincenzo Servalli ringrazia gli operatori sanitari del presidio ospedaliero locale per la professionalità dimostrata.

Il Comune e la Protezione Civile locale hanno inviato “un bacio al piccolo ed alla sua famiglia”, lo riporta Napolitoday.it.

Sospiro di sollievo per il bimbo di tre anni e per i genitori che ieri sera (venerdì 21 febbraio, ndr) avevano portato il proprio figlio presso l’ospedale Santa Maria dell’Olmo di Cava de’ Tirreni, dove i sanitari avevano ritenuto opportuno far scattare il protocollo previsto per caso di sospetto nuovo coronavirus.

Da qui il bambino è stato trasportato all’ospedale Cotugno, nosocomio individuato dal Piano di emergenza nazionale gestito dalla Protezione civile quale punto di riferimento per la gestione dei casi sospetti e conclamati di Covid-19 in tutto il Sud Italia.

Come previsto dal protocollo nazionale il pronto soccorso dell’ospedale di Cava è stato chiuso in via esclusivamente precauzionale.

Video. Precauzioni igienico sanitarie. Consigli del ministero

Diffusi dal ministero della Salute alcuni video che spiegano con parole semplici i sintomi del nuovo coronavirus e come difendersi.

I consigli sono gli stessi che andrebbero adottati per l’influenza e per una corretta e quotidiana igiene personale: