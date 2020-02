Coronavirus fa la sua prima vittima in Italia

La polmonite causata dal nuovo ceppo di coronavirus ha fatto la sua prima vittima in Italia, un pensionato ricoverato in un ospedale veneto da una decina di giorni per altre patologie.

L’uomo era ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova, per complicazioni respiratorie per quella che si pensava fosse una influenza. Le condizioni sono improvvisamente peggiorate mercoledì e giovedì era stato sottoposto al test per il coronavirus.

L’uomo non era mai statoin Cina e ora sono in corso gli accertamenti per capire come abbia contratto il virus. Un altro suo compaesano di 67 anni è stato ricoverato nello stesso ospedale ed è risultato positivo al coronavirus ma non è in gravi condizioni.

Da ieri mattina in Italia sono stati registrati 14 nuovi casi di coronavirus, portando il numero totale a 17. Il governo italiano ha precedentemente annunciato che sarebbe stata organizzata una quarantena per coloro che erano stati a contatto con gli infetti. A oggi, secondo quanto riferito, 250 persone sono state messe in isolamento.

Il coronavirus

Il nuovo coronavirus, o COVID-19, è nato nella provincia cinese di Hubei e da allora ha causato la morte di oltre 2.345 persone nella Cina continentale, con oltre 76.200 persone infette.

La Wolrd Health Organization ha dichiarato un'emergenza sanitaria globale per l'epidemia.

