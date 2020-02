Coronavirus, Spallanzani informa che ricercatore è guarito

Sta bene ed è ormai negativo al Covid-19 il ricercatore italiano rientrato da Wuhan ricoverato in isolamento al Lazzaro Spallanzani. Si può considerare il primo caso di Covid-19 guarito in Italia.

“Il giovane ricercatore italiano, caso confermato di COVID-19, è ormai risultato persistentemente negativo ai test per la ricerca del nuovo coronavirus”, lo comunica l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

Si può in pratica considerare il primo caso di paziente guarito da Covid-19 in Italia.

La coppia di cinesi affetta da nuovo coronavirus sta meglio e le condizioni cliniche sono migliorate “in maniera significativa quelle del maschio”, scrive lo Spallanzani nel bollettino medico appena pubblicato.

Una buona notizia quella che giunge da Roma mentre c’è apprensione per quanto sta accadendo in queste ore nella provincia di Lodi, dove al momento risultano 6 casi di Covid-19 accertati, di cui un paziente è in prognosi riservata e la moglie incinta all’ottavo mese è ora in isolamento all’Ospedale Sacchi di Milano.

La situazione in Lombardia è in costante evoluzione. Qui l’Assessore alla salute della Regione Lombardia Gallera ha invitato le persone di Casalpusterlengo, Cadogno e Castiglione d’Adda a restare in casa e ad evitare i contatti sociali.

Intanto l’azienda dove lavorava il paziente zero, un italiano rientrato dalla Cina a fine gennaio, chiuderà temporaneamente in via precauzionale. Nell’industria vi lavorano circa 200 persone.

Il 38enne in rianimazione all’ospedale di Codogno, è stato raggiunto dagli specialisti dell’ospedale Sacchi. Secondo le ultime novità sulla ricostruzione dei suoi spostamenti, negli ultimi giorni avrebbe partecipato anche a una gara podistica oltre ad aver partecipato a 3 cene fuori casa negli ultimi 4 giorni.