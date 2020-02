Giallo a Firenze, turista tunisina trovata morta in una camera di albergo

Giallo in un albergo storico di Firenze: questa mattina è stato ritrovato il cadavere di una donna in una camera d'albergo nel centro della città.

Il corpo, con evidenti segni sul collo, è stato scoperto dalla donna delle pulizie, ed appartiene ad una turista tunisina che alloggiava nell'hotel con un uomo. I carabinieri sono sulle sue tracce.

Una turista 50enne tunisina è stata trovata morta in una camera d'albergo dell'Hotel Enza di Firenze, situato in via Zanobi. Il corpo della donna è stato trovato senza vestiti a letto, intorno alle 10 di questa mattina, con evidenti segni al collo che potrebbero indicare morte per soffocamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il reparto scientifico per chiarire le circostanze del decesso.

Secondo quanto riferito dall'hotel, la donna alloggiava nell'albergo insieme ad un uomo, che al momento del ritrovamento del corpo è risultato irreperibile. L'uomo è stato poi fermato nel pomeriggio e portato in caserma in Borgo Ognissanti.

Secondo quanto ricostruito in prima battuta dagli investigatori, sembra che l'uomo, fatta la macabra scoperta, sia uscito in preda al panico dall'albergo. Ma non avrebbe chiamato aiuto. Al vaglio degli inquirenti anche un grosso trolley forse riconducibile al fermato.