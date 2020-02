Mucca fugge dal macello e attacca una ragazza alla fermata, abbattuto l'animale

La ragazza non sarebbe in pericolo di vita, sebbene abbia riportato delle contusioni abbastanza serie al collo, alla schiena e ad un braccio

Momenti di panico nella mattinata di oggi ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, dove un'adolescente di 17 anni è stata travolta in piazza Cazzamini, non lontano dall'ospedale.

Come riferito da Milano Today, la ragazza si stava recando a scuola quando intorno alle 7 è stata caricata dall'animale imbizzarrito, scappato poco prima dalla Macelleria Bassi.

La giovane ha riportato diverse contusioni: al collo, alla schiena e ad un braccio, ed è stata soccorsa da un ambulanza e trasportata in ospedale per accertamenti all'ospedale di Abbiategrasso e, in seguito, a Magenta.

A quanto risulta, le ferite sarebbero abbastanza serie, ma la ragazza non si troverebbe in pericolo di vita.

La bestia, dopo quanto accaduto, è stata intercettata e fermata in via di Castelletto per poi essere abbattuta da un medico della Asl.