Coronavirus: positivo un italiano sulla Diamond Princess

C'è un italiano positivo al coronavirus sulla Diamond Princess. Lo rende noto in un comunicato stampa la Protezione Civile.

La Protezione Civile continua il lavoro di monitoraggio ed assistenza dei connazionali a bordo della nave da crociera Diamond Princess. Gli esami effettuati sui passeggeri hanno riscontrato una positività al test del Coronavirus da parte di un cittadino italiano.

In queste ore il lavoro del tavolo, in stretta collaborazione con i Ministeri degli Affari Esteri, della Salute e della Difesa, si sta concentrando sulle operazioni necessarie per il rimpatrio dei cittadini italiani attualmente imbarcati sulla nave da crociera Diamond Princess. Al momento, dagli esami sanitari effettuati a bordo della nave, un cittadino italiano risulta positivo al test del Coronavirus - si legge nel comunicato stampa della Protezione Civile.

La situazione sulla Diamond Princess

La nave Diamond Princess è ormeggiata a largo del porto di Yokohama, in Giappone, con più di 3200 persone a bordo. Il ministro della salute giapponese, Katsunobu Kato, ha spiegato in una conferenza stampa che sono in corso i test sui passeggeri ed i risultati completi saranno resi noti entro venerdì.

Nella giornata di mercoledì è previsto l'inizio delle operazioni di sbarco per i passeggeri non positivi.

La Protezione Civile italiana con il comitato operativo diretto dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli è pronta ad intervenire, di concerto con le autorità giapponesi.

Il lavoro delle autorità coinvolte proseguirà per assicurare il tempestivo rientro di tutti i nostri connazionali, garantendo tutte le procedure di sicurezza necessarie. - conclude il comunicato stampa della Protezione Civile.

Coronavirus - gli aggiornamenti

Il nuovo ceppo di coronavirus è stato rilevato per la prima volta a Wuhan, nella provincia di Hubei, alla fine di dicembre e da allora si è diffuso in oltre 25 altri paesi.

Secondo gli ultimi dati diffusi oggi dal Comitato Nazionale della Salute del governo cinese, il computo delle vittime contagiate dal COVID-19 è salito a 1868, il numero di contagiati è 72436.