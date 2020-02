Il nuovo film di Sofia Loren uscirà in esclusiva su Netflix

La data di uscita de "La Vita davanti a sè" non è ancora nota ma si sa già la piattaforma. Netflix. Le riprese dovrebbero terminare nel prossimo maggio.

Sophia Loren ha dichiarato di essere contenta del fatto che il suo nuovo film 'La vita davanti a sé' (Life Before Us) sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix. La rivista statunitense The Hollywood Reporter ha riferito, citando una fonte propria, che la compagnia ha acquistato i diritti di broadcasting su Internet della pellicola del regista Edoardo Ponti.

"Nel corso della mia carriera ho lavorato con gli studi più grandi, ma posso dire con certezza che nessuno di loro aveva una copertura tale e la diversità culturale di Netflix", ha affermato Loren.

Secondo l'attrice, ognuno merita un'opportunità di essere ascoltato.

"Questo è ciò di cui parla il nostro film 'La vita davanti a sé'", ha sottolineato Sophia Loren.

Il film è diretto Edoardo Ponti, il figlio di Sophia Loren. Nella pellicola, basata sul romanzo omonimo di Romain Gary, l’attrice interpreta Madame Rosa, una donna sopravvissuta all’Olocausto che alleva i bambini abbandonati in un orfanotrofio. In questo orfanotrofio arriva anche il dodicenne Momo, proveniente dal Senegal, e proprio lui farà parte di famiglia della signora negli ultimi anni della sua vita.