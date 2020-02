Migranti, Alarm Phone segnala altro barcone in pericolo con 40 naufraghi in fuga dalla Libia

Ancora un barcone in difficoltà nelle acque del Mar Mediterraneo: non è chiaro se il natante sia giunto nel porto di Lampedusa.

Alarm Phone ha lanciato un nuovo allarme per un barcone con a bordo 40 migranti in fuga dalla Libia, segnalato in difficoltà nelle acque del Mar Mediterraneo.

Secondo quanto riferito dal servizio sulla propria pagina Twitter, il natante avrebbe lanciato l'SOS mentre si trovava nelle acque della zona SAR di Malta, ma non molto lontano dalle coste italiane dell'isola di Lampedusa.

La stessa Alarm Phone ha reso noto di aver perso i contatti con i naufraghi intorno alle ore 23.00 di ieri, non riuscendo in seguito a ricontattare nessuna delle persone che si era messa in contatto in precedenza e auspicando il rapido intervento della Guardia Costiera italiana.

🔴SOS nella zona SAR di #Malta! Una barca in pericolo ha appena chiamato #AlarmPhone. A bordo ci sono circa 40 persone in fuga dalla guerra in #Libia. Abbiamo informato le autorità alle 17.01. @Armed_Forces_MT & @guardiacostiera - intervenite subito e non ritardate i soccorsi! — Alarm Phone (@alarm_phone) February 16, 2020

Nelle stesse ore, una barca con 14 persone è giunta nel porto di Lampedusa, con Alarm Phone che auspica possa trattarsi della stessa imbarcazione e che il numero di persone presenti a bordo della stessa possa essere stato semplicemente confuso.

Visto che la situazione è ancora poco chiara, continuiamo a chiamare il telefono delle persone che hanno allertato #AlarmPhone, e speriamo che la @guardiacostiera continui ad investigare il caso finchè sarà chiarito. — Alarm Phone (@alarm_phone) February 17, 2020

Poco più di una settimana fa Alarm Phone aveva messo in allerta le autorità italiane in merito ad un altro barcone, con 91 persone a bordo, finito in una situazione di pericolo al largo delle coste libiche.