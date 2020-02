Rapallo, la consigliera leghista propone il cous cous nella mensa della scuola

La consigliere leghista Laura Mastrangelo, propone il piatto maghrebino una volta al mese nella mensa scolastica, per favorire l'integrazione. Ma rischia l'esclusione dal suo partito.

Laura Mastrangelo, consigliere comunale leghista di Rapallo delegata alla Pubblica Istruzione, ha proposto l'introduzione del cous cous nel menù scolastico per favorire l'integrazione tra i bambini. L'idea viene dalla commissione mensa, composta da genitori e insegnanti, di cui la Mastrangelo è presidente.

"Si parla di valori di coesione dei bambini. Per i menù etnici la proposta è di un menù al mese fino a maggio. E' anche questo un modo per far sentire uniti i bambini, senza differenze", si legge nella proposta, ritirata a causa della polemica scatenata all'interno dello stesso partito.

Il caso politico

La proposta non è piaciuta ad alcuni esponenti della Lega, che bocciano la pietanza di origine maghrebina in difesa del Made in Italy e della cucina a km0.

"La linea del partito a livello nazionale, regionale, comunale è chiara: noi ci battiamo per la difesa dei prodotti regionali e a chilometro zero. La decisione va ritirata, questa è l’unica linea ufficiale. Pesto, pescato del nostro mare, torta pasqualina: questo chiediamo nelle mense delle scuole dei nostri ragazzi. E se vogliamo variare, c’è l’imbarazzo della scelta nei piatti tipici delle regioni italiane", ha reagito Alessandro Puggioni, consigliere leghista della prima ora.

Adesso la consigliera rischierebbe addirittura l'espulsione, nonostante alcuni colleghi di partito siano accorsi in suo aiuto.

"La Commissione mensa è autonoma, non si piega alla politica. E certe polemiche sterili mortificano anche il nostro impegno", ha replicato Enrico Castagno, esponente leghista all'interno della commissione mensa.

"Se Salvini deciderà per l’espulsione di Mastrangelo agiremo di conseguenza. Io credo che lei, alla fine, si sia mossa in buona fede. Ha fatto uno sbaglio, può succedere, è alla prima esperienza in politica", assicura Puggioni.