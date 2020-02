Italia in sciopero il 9 marzo: treni, bus, aerei, metre e autostrade a rischio

Trasporti pubblici e privati a rischio per il 9 marzo. I lavoratori dei treni, metro, bus, aerei e autostrade si fermeranno in occasione dello sciopero generale femminista indetto in occasione della Giornata Internazionale della Donna, proclamato dai sindacati di base Usi, Usb, Cub e Slai Cobas. Non è arrivata l'adesione da parte dei confederali Cgil, Cisl e Uil.

Lo sciopero, come si legge nei comunicati ufficiali, riguarderà non solo il personale dei trasporti, ma tutte le categorie lavorative, " fuori e dentro casa, formale o informale, gratuita o retribuita. Contro lo sfruttamento del lavoro a intermittenza, precario, demansionato, ricattabile, gratuito, invisibile, che erode tempi di vita e diritti".

Gli orari dello sciopero

I lavoratori impiegati nel trasporto ferroviario di Trenitalia, Trenord e Italo, si fermeranno dalla mezzanotte alle ore 21.00 del lunedì 9 marzo.

Il personale delle società di trasporto locale, bus e metro, aderirà allo sciopero in fasce orarie differenti per ciascuna città.

I casellanti si fermeranno per 24 ore dalle 22 di domenica 8 marzo alle 22 di lunedì 9 marzo.

Allo stop hanno dato l'adesione anche i lavoratori del comparto aereo, che incroceranno le braccia anche il prossimo 25 febbraio.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha confermato la proclamazione dello sciopero generale, comunicato in data 5 febbraio dall'associazione sindacale Usb per tutte le categorie di lavoro pubblico e privato. Ha altresì garantito i livelli di funzionamento dei servizi pubblici essenziali, assicurati nel corso dello sciopero dalle Amministrazioni pubbliche interessate.