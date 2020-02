Salvini: ‘O Europa cambia o non ha più senso d’esistere’. Spot da Campagna tesseramento 2020

Matteo Salvini non si trattiene e dopo avere smentito che la Lega vuole uscire dall'Unione Europea, dice che o si aggiusta o meglio fare come gli inglesi. Ma è solo a fini di tessera elettorale.

Oggi e domani la Lega è in migliaia di piazze italiane per raccogliere le adesioni per il tesseramento al partito 2020. Matteo Salvini, mentre è al Luna Park con la figlia, gira un video promozionale di 5 minuti per invogliare la gente a iscriversi al partito e, dal momento che nessun giornale sta parlando di lui, come egli stesso ammette, ecco il colpo ad effetto sull’Italexit.

“Ragazzi, o l’Europa cambia o non ha più senso di esistere. Gli inglesi hanno dato dimostrazione che volere è potere. O si sta dentro cambiando le regole di quest’Europa aiutando i nostri lavoratori, le nostre imprese, i nostri agricoltori, i nostri pescatori… Oppure, come mi ha detto un pescatore che ho incontrato a Bagnara, in Calabria, ragazzi, allora, facciamo gli inglesi.

Quindi, o le regole cambiano, o è inutile stare in una gabbia dove ti strangolano e ti impediscono di lavorare, di studiare, di fare il medico, di fare il poliziotto, di fare il ricercatore”. Così dice Salvini.

Giusto ieri Giancarlo Giorgetti aveva garantito durante l’intervista rilasciata a La Repubblica che la Lega non avrebbe più promosso l’uscita dell’Italia dall’Unione Europea. E anche lo stesso Salvini aveva giurato che questa ipotesi non era più nel programma.

Salvini e il calcinculo

Come nel suo stile, poi, ad un certo punto della diretta Salvini dice che la figlia lo sta richiamando perché vuole andare a sparare all’orsacchiotto nel Luna Park e poi vorrà andare a giocare sul calcinculo.

Qui fa una pausa con mezzo sorriso trattenuto e aggiunge:

“E non fatemi dire con chi vorrei giocare a calcinculo, chi vorrei accompagnare sul calcinculo, perché è sabato, è il giorno del sorriso”.

Salvini in diretta Facebook