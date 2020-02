Travolge bambino di 4 anni a Milano con la moto, inquirenti hanno la targa

Ha le ore contate il centauro che ieri sera, giorno di San Valentino, alle 18:20 ha travolto e quasi ucciso un bambino di quattro anni che attraversava la strada con il padre in zona Darsena a Milano.

Il bambino era sulle strisce pedonali e il motociclista non ha neppure accennato la frenata, lo ha travolto causandogli diverse contusioni. Ora è ricoverato in prognosi riservata presso la clinica De Marchi, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

Il motociclista, secondo le ricostruzioni e i testimoni, proveniva da via XXIV Maggio ed è riuscito a mantenersi in equilibrio sulla moto dopo l’impatto ed ha quindi continuato la sua corsa verso viale Tribaldi.

Ma proprio un testimone presente al momento dell’incidente, sarebbe riuscito a memorizzare parte della targa e a darla alla polizia locale che per prima è giunta sul posto ed ha effettuato i rilievi.

Un contributo arriverà anche dalle telecamere di sorveglianza della zona e del vicino supermercato da dove il papà e il bambino erano appena usciti dopo aver fatto la spesa.