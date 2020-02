Coronavirus, rientrato in Italia studente 17enne da Wuhan

Si chiude il capitolo rimpatri di italiani da Wuhan, con il rientro in Italia anche dello studente friulano Niccolò. Il giovane trascorrerà 14 giorni in isolamento allo Spallanzani.

Lo studente italiano di 17 anni Niccolò è finalmente rientrato in Italia da Wuhan con un volo speciale KC767A dell’Aeronautica Militare atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare.

Ad accoglierlo all’aeroporto c’era il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il quale lo ha accolto con un “Bentornato a Casa!” scritto sulla sua pagina Facebook.

Lo studente friulano dovrà ora trascorrere allo Spallanzani il suo periodo di quarantena di 14 giorni.

Gli intoppi

Niccolò avrebbe dovuto fare rientro con i 56 connazionali volontariamente rimpatriati da Wuhan ad inizio febbraio, ma il giovane al controllo sanitario aveva la febbre e non fu possibile imbarcarlo. Lo stesso avvenne circa una settimana dopo quando avrebbe potuto rientrare in Italia, via Regno Unito, con un volo internazionale messo a disposizione dalla Cooperazione europea, sul quale hanno invece volato altri 8 italiani.

Questo volo è stato organizzato per lui, con una barella per il biocontenimento nella quale è stato fatto entrare dai sanitari prima di scendere a terra all’aeroporto di Pratica di mare. Niccolò è stato caricato con la barella speciale nell’ambulanza che lo ha portato all’Istituto nazionale per le malattie infettive di Roma.

Chiuso il capitolo rimpatri

Al momento il capitolo rimpatrio di italiani sembrerebbe essere chiuso, non risulterebbero nella provincia di Hubei (epicentro del focolaio d’infezione di Covid19) ulteriori italiani che chiedono di poter rientrare in Italia.