Proposte d’amore del M5s per il giorno di San Valentino: #VoglioAmartiCome

Geniale e creativa trovata del Movimento 5 stelle per promuovere la manifestazione romana di domani 15 febbraio contro i vitalizi. Con l’hashtag #VoglioAmartiCome, il M5s Lazio sta tappezzando i social network di cuori a 5 stelle e di frasi ad effetto del tipo:

“#VoglioAmartiCome La Casta ama i vitalizi”.

🔴 #VoglioAmartiCome la Casta ama i #vitalizi



➡️ Ogni storia d'amore è una storia a sé, ma questa proprio no. Basta con i #privilegi della #Casta.

Domani tutti in piazza Santi Apostoli per dire #MaiPiùVitalizi!#SanValentino pic.twitter.com/bizxUH1dcQ — Lazio 5 Stelle (@M5SLazio) February 14, 2020

​O frasi del tipo:

“Voglio amarti come Cerroni ha amato la monnezza di Roma e del Lazio”.

​E le frasi da cioccolatino simil Baci Perugina tanto gettonati e regalati il giorno di San Valentino non si fermano qui:

“Voglio amarti come la sanità privata ama le liste d’attesa infinite della sanità pubblica”.

​Ed ancora c’è quella dedicata ai palazzinari di Roma:

“Voglio amarti come i palazzinari amano i terreni dell’Appia Antica”.

​Ed ognuno potrà anche aggiungere la sua frase originale utilizzando l'hashtag #VoglioAmartiCome. Per il 14 febbraio, per la festa di San Valentino, non vi poteva essere trovata più creativa per politicizzare anche la festa degli innamorati.