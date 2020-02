30 euro la spesa media degli italiani per i regali di San Valentino

In Italia il costo medio di un regalo per San Valentino è di 30 euro, in aggiunta circa cinque milioni di persone passeranno la serata della festa degli innamorati nei ristoranti, ha raccontato a Sputnik Stefano Zerbi, portavoce del Codacons.

Secondo lui, il livello di spesa degli italiani in occasione di questa festa romantica è rimasto approssimativamente lo stesso degli ultimi due anni. Un calo era stato registrato nel 2015 per la crisi, quando la gente aveva meno soldi da spendere non solo per festeggiare San Valentino, ma anche per Pasqua o Natale.

"Pertanto tutti hanno ridotto le spese inutili, ma da quell'anno abbiamo registrato una lenta crescita", ha affermato Zerbi.

"Per quanto riguarda i regali, la spesa media è di 30 euro. Si tratta di gadget, orsacchiotti e cioccolatini. Naturalmente ci sono persone che comprano qualche fiore per pochi euro e ci sono quelli che comprano gioielli per 500 euro", ha detto il portavoce dell'associazione a difesa dei consumatori.

Secondo i dati del Codacons, i regali più gettonati sono qualcosa di piccolo e a buon prezzo: il 37% degli italiani regala cioccolatini, il 29% compra e regala fiori. Si stima che complessivamente gli italiani spenderanno circa 350 milioni di euro per i regali di questa festa.

Oltre allo scambio di regali, in Italia è consuetudine festeggiare San Valentino nei ristoranti, che per l'occasione preparano un “menu romantico” e serate a tema per le coppie.

Secondo Zerbi, il volume d'affari del settore della ristorazione per il 14 febbraio sarà di 230 milioni di euro e circa 5 milioni di persone si concederanno una cena fuori casa.

"In media, la cena avrà un costo di 45 euro a persona. Molti ristoranti offrono un menu pronto, come in occasione di Capodanno o di Natale. Di solito si tratta di diversi piatti con dessert, con porzioni più grandi", ha affermato Zerbi.