In vendita una delle isole della laguna di Venezia

La piccola isola di Tessera, che ospita diverse case e un molo per le barche, sarà messo all'asta il 3 marzo. Il prezzo iniziale parte da 2,2 milioni di euro, si legge nell'articolo.

Si trova vicino a Murano e in barca è a cinque minuti dall'aeroporto del capoluogo veneto. Un tempo le truppe della Serenissima erano di stanza in questo isolotto, successivamente una società ha cercato di crearvi un resort lussuoso. L'idea è naufragata, l'impresa ha dichiarato fallimento e in coordinazione con il piano dell'amministrazione comunale l'isola è stata messa in vendita.

Negli ultimi anni, due isole sono state vendute nella laguna di Venezia: San Clemente e Sacca Sessola, riferisce Stol.

Qui si trovavano ospedali comunali. Gli acquirenti hanno costruito hotel e centri congressi.