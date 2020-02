Influenza in Italia, picco superato secondo Istituto Superiore Sanità

L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) comunica che l’Italia ha superato il picco dell’influenza del periodo, i dati dell’ultimo bollettino Influnet. I casi sono infatti in lieve diminuzione, indice che la fase di massima è già alle spalle.

I sintomi dell’influenza, ricorda l’Iss, sono simili a quelli di qualsiasi altra infezione delle vie respiratorie: febbre, tosse raffreddore, mal di gola.

Sintomi che come noto accomunano anche il nuovo coronavirus SARS-Cov-2 (Covid19), scrive l’Istituto Superiore di Sanità.

Quando poi una influenza colpisce i polmoni e crea insufficienza respiratoria (polmonite grave), ecco che il paziente viene seguito in rianimazione con il supporto meccanico alla respirazione spiega il dottor Gianni Rezza direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Iss.

Quanti morti causa l’influenza in Italia?

Ogni anno, secondo i dati di sorveglianza dell’Iss, l’influenza causa circa 200 – 300 morti diretti e altri 7 – 8mila morti sono causati indirettamente dall’influenza in persone con malattie pregresse di tipo cardiovascolare, respiratorie e altre.

In altri termini, la normale influenza in Italia fa molti più morti del nuovo coronavirus che si è principalmente diffuso in Cina dove la popolazione è però di quasi 1,4 miliardi di persone.

Chi deve difendersi dall’influenza

I maggiori soggetti alle complicanze dell’influenza sono gli anziani, i malati cronici e le donne in gravidanza.

Ecco perché la popolazione è invitata a vaccinarsi.

Preoccupazioni per il nuovo Sars-Cov2

L’Istituto Superiore di Sanità ricorda che in Italia non c’è alcuna diffusione del nuovo coronavirus e che in giro vi sono solo persone con la normale influenza e questo vale per le persone di ogni razza, nessuno ha il nuovo coronavirus.

Gli unici tre casi sono in isolamento all’Ospedale Spallanzani di Roma.