In Italia si diffonde razzismo contro cinesi, Ambasciata lancia l’appello: no aggressioni

Si diffonde tra la comunità cinese presente in Italia la paura per le aggressioni verbali e fisiche da parte di italiani che li accusano di essere portatori del nuovo coronavirus.

I fenomeni sono diventati così preoccupanti che l’Ambasciata cinese in Italia ha dovuto diffondere un appello rivolto agli italiani affinché non si ripetano più aggressioni, insulti e minacce ai danni di persone che vivono e lavorano in Italia da decenni.

L’appello è del dottor Zhang che questa mattina ha accompagnato i 20 turisti cinesi dimessi dall’Ospedale Spallanzani e che non sono affetti da coronavirus e non sono portatori di alcun virus. I 20 turisti cinesi hanno trascorso nell’Istituto nazionale per le malattie infettive 14 giorni di osservazione perché erano entrati in contatto con la coppia di cinesi ricoverata allo Spallanzani e risultata positiva al nuovo coronavirus.

I 20 turisti cinesi sono stati monitorati per due settimane e non sono mai risultati positivi ai test. Con loro questa mattina alle ore 7:00, è stato dimesso anche l’autista italiano che li accompagnava.

300mila cinesi nella paura

Sono 300mila i cinesi che vivono in Italia, praticamente in ogni regione del nostro paese e che ora temono di essere aggrediti o etichettati già solo con uno sguardo per una malattia di cui non sono portatori.

A Torino ieri una coppia di giovani cinesi che lavora in un supermercato è stata prima aggredita verbalmente per strada e quindi è stata raggiunta da bottiglie di vetro scagliate da balordi. Una di queste bottiglie ha ferito il giovane ragazzo di 28 anni.

I due si sono recati in caserma per sporgere denuncia contro quanto avvenuto ai loro danni. Ma dovrebbero essere tutti a denunciare un razzismo crescente, figlio della più profonda ignoranza e mancanza di senso.

La cena dell’amicizia

In Sardegna l’associazione Cinapùvicina ha organizzato la Cena dell’amicizia in un ristorante cinese per avvicinare la comunità italiana a quella cinese e allontanare i pregiudizi,m a per allontanare soprattutto il virus dell’ignoranza.