Inaugurazione viadotto Torino – Savona il 21 febbraio

Quasi pronto il viadotto sulla A6 Torino-Savona crollato lo scorso 24 novembre. Il viadotto in acciaio Cortan verrà inaugurato il prossimo 21 febbraio in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Il prossimo 21 febbraio verrà inaugurato il nuovo viadotto di Madonna del Monte sull’Autostrada A6 Torino-Savona crollato lo scorso 24 novembre a causa di una frana che lo aveva trascinato a valle. Non vi furono morti, ma avrebbe potuto essere ancora un’altra strage sui traballanti ponti italiani.

Il cantiere termina con anticipo come già era stato annunciato lo scorso 27 gennaio quando vennero collocati gli impalcati metallici che reggeranno il peso dei mezzi di trasporto che riprenderanno la corsa su quel tratto di strada per ora chiuso.

Un semplice ritorno alla normalità per quanti transitano su quel tratto di autostrada tutti i giorni e costretti per mesi a lunghe code e uscite obbligate.

Il nuovo viadotto in acciaio Corten

Si chiama acciaio tipo ‘Corten’ quello utilizzato per la realizzazione del nuovo viadotto di Madonna del Monte sull’A6 Torino-Savona, ed ha la caratteristica di essere maggiormente resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici.

L’acciaio quindi prende il posto del cemento non solo nel nuovo Ponte Morandi ma anche in questo piccolo viadotto da 56 metri.

Autostrada Torino-Savona, il 21 febbraio si inaugura il nuovo viadotto dopo il crollo di fine novembre https://t.co/K3WjnA8f15 pic.twitter.com/e6nBcRpgpN — Cronaca News (@cronaca_news) February 12, 2020

Ponti e viadotti ancora da sistemare

La A6 Savona Torino è diventata tristemente famosa negli ultimi mesi anche a causa dei crolli in galleria, ma non è l’unica tratta pericolante d’Italia. Da Nord a Sud sono quasi 1500 i cantieri che andrebbero aperti e per i quali il Governo non ha ancora stanziato i fondi necessari.

Le Provincie unite ne chiedono lo stanziamento urgente per la cantierizzazione immediata, ma il Governo per ora promette ma non mantiene e sono passati ormai 16 mesi.