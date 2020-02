Via libera del Senato al processo contro Salvini per il caso Gregoretti

Il Senato ha dato l'ok al processo nei confronti del leader del Carroccio e senatore Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona di 131 migranti, rimasti per 4 giorni sulla nave militare Gregoretti che li aveva salvati nel Mediterraneo, prima dello sbarco ad Augusta il 31 luglio 2019. I senatori leghisti sono usciti dall'Aula al momento della votazione.

L'ordine del giorno presentato dagli alleati del centrodestra Forza Italia e Fratelli d'Italia per negare l'autorizzazione a procedere è stato bocciato dall'intera maggioranza M5s, Pd, Italia Viva e Leu, che nel voto di oggi ha ritrovato l'unità dopo i litigi degli ultimi giorni sulla prescrizione. Il numero dei favorevoli e dei contrari sarà reso noto solo in serata, dal momento che i senatori che non hanno partecipato alla votazione potranno esprimere il proprio voto fino al tardo pomeriggio comunicandolo ai senatori segretari. L'esito dello scrutinio sarà ufficializzato pertanto solo in serata.

Salvini in Senato: "ho difeso la patria"

"Se avessi dovuto ragionare per opportunismo e interesse personale, non avrei preso la decisione che ho preso perché si parla di un processo, non di una passeggiata. Io dico quello che dico per rispetto nei confronti della carica che ho ricoperto, degli italiani e dei miei due figli che vanno a scuola e hanno il diritto di ritenere che il papà sia spesso lontano da casa non perché sequestra persone ma perché difendere confini del suo Paese è un suo dovere. Ritengo che aver difeso la mia patria fosse un mio dovere. Non un diritto: un dovere", ha detto Salvini parlando al Senato.