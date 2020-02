"In Russia si vive meglio che in Italia": l'ex numero 10 della Sampdoria spiega perché

Il calciatore argentino Emiliano Rigoni che ha giocato per Atalanta e Sampdoria ha paragonato in un’intervista al giornale russo Sport Express la vita in Italia e in Russia.

Il prestito del fantasista Emiliano Rigoni alla Sampdoria si interrompe e il giocatore torna in Russia, allo Zenit San Pietroburgo. Impegnato nel ritiro pre-campionato il calciatore argentino, che possiede anche la cittadinanza italiana, ha rilasciato un’intervista al giornale Sport Express.

Rigoni ha menzionato il tema della vita quotidiana, indicando gli svantaggi, ed i vantaggia della vita nei due paesi in cui ha giocato e vissuto, oltre alla natia Argentina. Secondo il calciatore "in Russia si vive meglio che in Italia", ed a fare la differenza sono le "piccolezze domestiche" e la "puntualità", sottolineando che la sua comunque è una valutazione soggettiva dovuta alla sua percezione personale.

"Sto parlando delle piccolezze domestiche che sono importanti nella vita. Quando in Russia ho richiesto gli allacciamenti di elettricità, gas o televisione, tutto si è risolto in massimo tre giorni, o addirittura prima. In Italia prima di avere internet a casa sono rimasto in attesa tre settimane", ha detto Rigoni.

"Inoltre, c’è la questione della puntualità. In Russia non ho mai visto un mezzo di trasporto arrivare in ritardo mentre in Italia è una cosa comune. Un altro esempio riguarda il fatto che in Russia ho un assistente, ne avevo uno anche in Italia. Se mi serve qualcosa in Russia, lo comunico all'assistente e ciò che chiedo viene poi fatto immediatamente. In Italia una volta ho chiesto qualcosa (all'assistente, ndr), poi per una giornata glielo ricordavo e dopo una settimana ho avuto quel che avevo chiesto", ha aggiunto.

Il giocatore argentino Emiliano Rigoni ha disputato con la maglia dell’Atalanta la stagione 2018/19 con 12 presenze e 3 reti. Nei primi sei mesi della stagione in corso, Rigoni ha militato nella Sampdoria, dove ha collezionato 8 presenze in campionato ed 1 in Coppa Italia.