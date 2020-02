Tempesta Ciara, raffiche a 190km: black out in Alto Adige

Vaste zone dell'Alto Adige sono rimaste senza luce a causa di ripetuti black out. I disturbi sono iniziati stamattina, poco prima delle 11. Il primo black out è durato una decina di minuti circa, ma è stato seguito da altri che hanno riguardato la città di Bolzano, Merano e altre località. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Il gestore elettrico Edjna è intervenuto per individuare le cause del guasto.

E' probabile, riferiscono i tecnici, che la mancanza di elettricità sia provocata dalle forti raffiche che imperversano a oltre 190km orari. Il vento ha sradicato un albero che si è abbattuto sui cavi ad alta tensione di Terna. Per tutta la mattinata, con un lieve miglioramento dopo le 12, l'energia elettrica è arrivata a intermittenza a Bolzano e in molte utenze nella zona di Merano, Laives e della val Venosta.

La situazione è stata chiarita, a emergenza rientrata, da Edjna. "Questa mattina - ha dichiarato l'ad Luis Amort - a causa del vento un albero si è appoggiato alla linea di alta tensione di Terna nella zona di San Floriano. Sfortuna vuole che in quegli stessi minuti, sulla linea secondaria che alimenta Bolzano e le zone limitrofe, a Naturno, fossero in corso lavori di manutenzione programmati da tempo. Questo ha moltiplicato i disagi; abbiamo immediatamente provveduto a sospendere quei lavori e ad attivare la linea".

Negli ultimi giorni il Nord Europa viene sferzato dalla tempesta Ciara, che sta lasciando dietro di sé danni ingenti, con venti che possono arrivare anche a 150 km/h. Ad essere maggiormente colpiti sono i collegamenti, con decine di voli e treni cancellati o in ritardo.