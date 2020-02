Italia, maxioperazione dei Carabinieri: 38 arresti, c'è anche ex boss banda della Magliana

Dalla primissima mattinata odierna è in corso in tutta Italia, nelle province di Roma, Lecce, Padova, Terni e Viterbo, oltre che in Spagna e in Austria, una maxioperazione dell'Arma dei Carabinieri del comando provinciale di Roma che ha lo scopo di dare esecuzione a un'ordinanza del Gip di Roma su richiesta della direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Roma.

Tale ordinanza prevede l'arresto di 38 persone, le quali sono ritenute appartenenti ad un'associazione a delinquere a capo della quale ci sarebbe Salvatore Nicitra, ex boss della Banda della Magliana.

Grazie alle loro indagini, gli inquirenti sono riusciti a stabilire che Nicitra, negli ultimi anni, aveva creato un monopolio illegale nell'area a Nord della Capitale nel settore della distribuzione e della gestione delle apparecchiature per il gioco d'azzardo, che imponeva con carattere di esclusività a Roma e provincia.

I Carabinieri sono inoltre riusciti a venire a capo di cinque vecchi casi di omicidio, tutti avvenuti nel quartiere di Primavalle verso la fine degli anni Ottanta.

Inoltre, l'attività di investigazione ha permesso di identificare beni, mobili e immobili, impiegati per la commissione di reati o acquisiti con proventi illeciti per un valore totale pari a circa 15 milioni di euro.