Roma, ristorante chiuso "per sporcizia" ma risulta chiuso per ferie

Il ristorante Tonnarello di Roma è stato chiuso per violazioni igenico-sanitarie dalla Questura di Roma, tuttavia i gestori giustificano la chiusura temporanea del locale affermando di essere in ferie.

"Dal 7 febbraio saremo chiusi per ferie fino al 16 febbraio compreso. Vi aspettiamo dal 17 febbraio ancora più energici e carichi per il giusto servizio che meritate", questa la frase con cui i gestori hanno giustificato, sul sito ufficiale del locale, la temporanea chiusura del ristorante Tonnarello di Trastevere, Roma, uno dei dieci locali più frequentati della zona.

A chiudere il locale tuttavia non sono stati i gestori ma la Questura di Roma, che nella giornata di sabato ha eseguito dei controlli con l'ispettorato della Asl riscontrando "gravissime violazioni igienico-sanitarie e strutturali". Solo dopo la fuga della notizia sul motivo della chiusura sui social il ristorante Tonnarello ha deciso di rispondere con un post su Facebook, affermando il rispetto nei confronti dei controlli delle autorità e ammettendo di essere stati trovati "impreparati".

"Rispettiamo i controlli sacrosanti delle autorità e ci dispiace di non essere stati trovati in perfetta forma! A breve rimedieremo, dobbiamo svecchiare due frigori su 18 (un po’ di ruggine esterna), aggiungere delle pannellature in cantine del 700 (si con muffa, mea culpa) in cui teniamo solo detersivi, aggiungere un boiler, sistemare delle mattonelle saltate ed essere ancora più puliti di quanto non siamo da sempre", si legge nel post della pagina del ristorante.

Tuttavia la scritta "chiuso per ferie" rimane sul sito ufficiale, biglietto da visita del locale.

Motivo della chiusura temporanea del locale

Oltre alla disposizione di chiusura, i gestori hanno ricevuto una multa di 6mila euro, per le irregolarità riscontrate. I controlli degli agenti e dell'ispettorato della Asl hanno portato alla luce alimenti contenuti in luoghi con muffa e sporcizia, frigoriferi arrugginiti e senza termometri interni.

"Le materie alimentari erano contenute in luoghi con presenza di muffe e sporcizia, compresi dei vetusti e arrugginiti frigoriferi senza rilevazione della temperatura interna, collocati in un alloggio senza intonaco e con la pavimentazione degradata e sporca. A causa del pressante flusso di clientela, la piatteria e la posateria solo in parte erano lavate in lavastoviglie, mentre la pulitura a mano era svolta con la sola acqua fredda in assenza d’idoneo impianto per il riscaldamento della stessa", si legge nel comunicato stampa della Polizia di Stato.