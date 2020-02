Clima: 3 gradi in più per un inverno mite e senza pioggia

Il clima anomalo registrato nell'ultimo inverno risulta essere il più caldo degli ultimi 30 anni, con un aumento di 3 gradi rispetto alla media stagionale. Coldiretti lancia l'allarme per rischio siccità causato da un inverno mite e senza piogge, clima che non permette la diminuzione dei livelli di smog.

Analizzando i dati raccolti dal Centro Europeo di Previsioni Meteo a Medio Termine (ECMWF), si può vedere come questo inverno rappresenti il più mite degli ultimi 30 anni. Per trovare un dato simile a quello di quest'anno è necessario infatti tornare al 1990.

"Se l'atlante climatico riferito al trentennio 1990/2020 indicava l'inverno 1990 come mite ed insolito per il continente europeo, i dati raccolti e indicati dall'ECMWF ci offrono elementi assolutamente non trascurabili in riferimento al cambiamento climatico. L'anomalia termica contempla +3 gradi centigradi rispetto alla media di stagione, a causa della presenza quasi costante di aria mite spinta sul Mediterraneo dal sistema anticiclonico africano" spiega il meteorologo Alessandro Gallo.

"Per la prossima settimana i modelli matematici ci segnalano un vortice polare sul nord atlantico con forti venti a 9000 metri ed un minimo a nord ovest delle coste inglesi effettivamente molto basso. Ciò non dovrebbe riuscire a sfondare sul Mediterraneo, dove tende a rinforzare il sistema anticiclonico", conclude Gallo.

Coldiretti lancia allarme siccità: "inverno anomalo senza pioggia"

"Il clima in questi giorni è quasi primaverile ed ha fatto scattare un nuovo allarme inquinamento nelle città mentre nelle campagne si fanno i conti con cicli stagionali sconvolti con mimose e mandorli già fioriti dalla Liguria alla Sicilia mentre a macchia di leopardo lungo la Penisola si stanno risvegliando anche gli alberi da frutto come susini e albicocchi con il rischio concreto che il ritorno del freddo distrugga i raccolti" afferma Coldiretti in una sua analisi.

"A favorire lo smog è anche un inverno dal meteo estremamente mite con elevate temperature massime, assenza di venti e da oltre un mese mancanza di piogge significative. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai limiti posti alla circolazione in diverse città a partire da Milano. Un evento estremo che conferma purtroppo i cambiamenti climatici in atto che si manifestano con una marcata tendenza al surriscaldamento ma anche con la più elevata frequenza di fenomeni eccezionali con sfasamenti stagionali su temperature e precipitazioni ed il rapido passaggio dal maltempo alla siccità", sottolinea Coldiretti.