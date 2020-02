Coronavirus, Di Maio accelera il rientro di Niccolò

Due bambini di 4 e 8 anni, sotto osservazione a Cecchignola, sono stati ricoverati allo Spallanzani con qualche linea di febbre, in attesa dell'esito dei test.

Due bambini di 4 e 8 anni sono stati trasferiti per accertamenti all'ospedale Spallanzani di Roma, dopo aver presentato qualche linea di febbre. I piccoli fanno parte del gruppo di 56 nazionali rimpatriati da Wuhan lo scorso 4 febbraio, in quarantena alla Cecchignola.

I bambini, accompagnati dal padre, sono stati ricoverati allo Spallanzani a titolo precauzionale, per ulteriori accertamenti. Al momento sono in attesa dell'esito dei test che, fanno sapere i medici, "sarà dato non appena disponibile".

I due piccoli pazienti, si legge nel bollettino medico, "sono in buone condizioni generali. Vengono assistiti, oltre che dalla nostra equipe, da personale specializzato dell'Ospedale pediatrico del Bambino Gesù, che ringraziamo".

Di Maio: Riporteremo a casa Niccolò

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, si è attivato per accelerare il rientro in Italia di Nicolò, il 17enne a cui era stato impedito l'imbarco per ben due volte a causa della febbre, pur essere negativo al test sul coronavirus.

I genitori dello studente hanno ricevuto stamattina una telefonata dal ministro, che ha loro riferito che il figlio sarà rimpatriato entro 24 ore, a bordo di un aereo dell'aeronautica militare.

La decisione è stata presa dopo un vertice con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

L'aereo con gli altri L'aereo con gli altri 8 italiani rimpatriati da Wuhan, è atterrato all'aeroporto militare di Pratica di are alle 13:47. Erano atterrati questa mattina all'aeroporto di Brize Norton, in Gran Bretagna, assieme ad altri cittadini europei evacuati dalla Cina.

I connazionali saranno in seguito trasferiti all'ospedale militare del Celio, a Roma, dove resteranno per 14 giorni in quarantena.