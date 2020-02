Roma, scatta la seconda domenica ecologica nella Capitale

Oggi a Roma è il giorno del secondo appuntamento con le 'Domeniche ecologiche', in conformità con il provvedimento comunale che punta a contenere le emissioni di Co2 e a rendere maggiormente sensibile la cittadinanza sulle tematiche dei cambiamenti climatici e dell'uso più responsabile delle fonti energetiche.

In base a quanto previsto, oggi sarà implementato un blocco totale del traffico per i veicoli a motore nella ZTL Fascia Verde, attivo rispettivamente nelle fasce orarie 07:30-12:30 e 16:30-20:30.

Eventuali deroghe sono previste come specificato nell'ordinanza della sindacata Virginia Raggi: in particolare, saranno esentati dal divieto i veicoli elettrici, ibridi, bi-fuel, gpl e metano, così come per le auto a benzina Euro 6, le moto quattro tempi Euro 3 e successive, i ciclomotori a due ruote e quattro tempi Euro 2 e successivi, oltre ai mezzi muniti di contrassegno disabili e i mezzi del car sharing.

La settimana scorsa era toccato a Milano, dove il 2 febbraio ha avuto luogo la domenica smog free voluta dal primo cittadino della città meneghina, Giuseppe Sala.