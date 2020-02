Sanremo, Diodato vince la 70° edizione del Festival con "Fai rumore"

Nella serata finale della kermesse ligure si sono esibiti tanti volti noti, a partire da Biagio Antonacci, che è ritornato sul palco dell'Ariston riproponendo alcuni dei suoi successi.

Alla fine però a trionfare è Diodato, con "Fai rumore", scalzando il vincitore del 2017 Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari, giunti sul gradino più basso del podio.

C'è gloria anche per Piero Pelù che, con "Gigante", un pezzo rock con un testo d'autore, si ritrova ad essere tra i favoriti per la vittoria finale finendo alla fine per un soffio fuori dal podio.

La serata finale del Festival vede protagonisti Michele Zarrillo, Elodie, Nigiotti, Irene Grandi, Urso, Marco Masini, Levante, Achille Lauro, protagonista di un simpatico siparietto con Fiorello e poi tanti altri da Junior Caly a Tosca a Le Vibrazioni, Gabbani, Gualazzi, Anastasio, Riki, Giordana Angi, Paolo Jannacci, Rancore ed Elettra Lamborghini.

Menzione d'onore per Tiziano Ferro che, a poche settimane dal suo 40° compleanno torna a Sanremo e ripropone un medley di alcuni dei suoi migliori pezzi: "Alla mia età, "Non me lo so spiegare", "Ed ero contentissimo", "Per dirti ciao", ricevendo l'omaggio del pubblico.

"Non accetto speculazioni sul tema. Ho 40 anni ormai, tra due settimane compio 40 anni; l'amore è un lavoro lento e faticoso fatto di mediazione e pazienza. Ci ho messo 40 anni ed ho scoperto che il brutto tempo non esiste, la felicità non è un privilegio è un diritto. Sono da sempre dalla parte dei deboli, Dio non commette errori e non credo lo abbia fatto il 21 febbraio. Non accetto speculazioni sul tema, non provateci nemmeno, ho 40 anni ormai", ha detto Tiziano Ferro sul palco dell'Ariston.

Si conclude così un'edizione del Festival che ha fatto molto parlare di sé: per le polemiche, è vero, ma anche per i colpi di scena, le trasgressioni e le novità. Junior Calli, Achille Lauto, Elettra Lamborghini i nuovi big della musica italiana che hanno sfidato i vecchi, come Piero Pelù, Ornella Vanoni e Rita Pavone per una kermesse sanremese che, grazie a questo mix, è riuscita a raggiungere livelli di popolarità mai raggiunti nel recente passato, con uno share al 53,3% che è anche il record dal 1995.