Coronavirus, donna ricoverata a Spallanzani e 5 nuovi contagi in Francia al confine con l'Italia

Una donna in quarantena alla Cecchignola è stata ricoverata allo Spallanzani con sintomi influenzali. Sarebbe però negativa al 2019-nCoV. In Francia, al confine con l'Italia, ci sarebbero cinque nuovi contagi, tra cui un bambino.

Un altro caso sospetto tra i 56 italiani rientrati da Wuhan. Si tratta di una donna, sottoposta a quarantena nel campus militare della Cecchignola, trasferita in via precauzionale all'ospedale Spallanzani. La paziente presenta solo la congiuntivite ed è negativa al test per il coronavirus 2019-nCoV.

E' stata trasferita "a titolo precauzionale" all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, dove resterà sotto osservazione per ulteriori accertamenti. Lo ha riferito il ministero della Salute.

L'altro italiano rimpatriato lo scorso lunedì 4 febbraio, poi risultato positivo al virus, "è in buone condizioni generali con quadro clinico invariato. Persiste lieve febbricola e iperemia congiuntivale in fase di risoluzione", riferiscono i medici dell'Istituto romano.

Il paziente ha iniziato la terapia antivirale ed "è assolutamente sereno", riferisce il personale medico, mantiene "costanti contatti con la sua famiglia e con gli amici e continua il suo lavoro di ricercatore".

Le condizioni dei due turisti cinesi di Wuhan, ricoverati la scorsa settimana perché contagiati dal coronavirus, si mantiene stabile anche se la coppia resta in terapia intensiva in prognosi riservata.

5 contagiati al confine con l'Italia

Si tratta di cinque cittadini britannici, quattro adulti e un bambino in settimana bianca a Contamines-Montijoie, stazione sciistica situata nel dipartimento dell?Alta Savoia, vicino al confine con Italia e Svizzera.

I cinque turisti erano stati a loro volta contagiati da un altro cittadino britannico, di ritorno da Singapore che tra il 20 e il 23 gennaio aveva alloggiato nel loro stesso chalet. I pazienti sono ricoverati all'ospedale di Lione e le loro condizioni non destano preoccupazione.