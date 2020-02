Appello console cinese in Italia: Riattivare i voli diretti Italia – Cina

Il console cinese in Italia Song Xuefeng fa appello all'Italia affinché riapra i voli diretti Italia - Cina e consenta il ripristino nei normali scambi.

Il console cinese in Italia Song Xuefeng lancia un forte appello affinché siano ripristinati i voli regolari e diretti tra Italia e Cina. Il console lo ha chiesto da Milano, dove si trovava nella Chinatown della metropoli in compagnia del governatore della Lombardia Attilio Fontana.

Un evento per manifestare la reciproca fiducia e stima, oltre che vicinanza degli italiani alla comunità cinese che vive una dura prova a causa del coronavirus 2019-nCoV che sta spaventando il mondo.

Il console della sede diplomatica di Milano della Repubblica popolare cinese ha voluto ringraziare il governatore della Lombardia Fontana per la sua presenza ed ha voluto anche un po’ sdrammatizzare la situazione affermando che la situazione in Cina “sta migliorando e il tasso delle guarigioni sta crescendo”.

Rimarca il fatto che gli sforzi cinesi hanno scongiurato una più vasta proliferazione del virus all’estero.

“La comunità cinese qui ama la Cina e l’Italia”, ha concluso il console Xuefeng.

La conferma del ministro degli Esteri Di Maio

Poche ore fa era intervenuto il ministro degli Esteri Di Maio sulla questione del ripristino dei voli diretti Italia – Cina, confermando che la tratta resterà chiusa fino a quando le autorità sanitarie italiane lo riterranno opportuno per la sicurezza di tutti.

L’italiano rientrato da Wuhan: coronavirus manifestatosi a giorni di distanza

Come dimostra il caso del nostro connazionale rientrato da Wuhan, il virus si è manifestato solo giorni dopo il suo rientro in Italia.

Riaprire i voli diretti e permettere il flusso turistico costringerebbe le autorità sanitarie italiane a un dispiegamento di forze sul campo rilevante ed oneroso sotto tutti i punti di vista.

Turisti cinesi bloccati in Italia

Al momento c’è un numero non ben quantificato di turisti cinesi rimasti bloccati in Italia riferisce il console cinese, turisti che, a detta sua, vorrebbero rientrare in Cina.