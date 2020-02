Sulle gengive di una ragazza italiana crescono dei peli

Una giovane donna italiana di 25 anni si è rivolta ai dottori lamentandosi della crescita dei peli sulle gengive. Questo caso insolito è stato descritto in un articolo sulla rivista Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology.

La ragazza si è rivolta ai dottori per la prima volta nel 2009. Nel suo palato erano cresciuti dei peli, come ciglia. I medici avevano trovato in passato solo cinque casi simili e tutti negli uomini.

Allora i medici le avevano diagnosticato la sindrome dell'ovaio policistico, spesso associata a peli in eccesso sul viso e sul corpo.

Alla ragazza sono stati rimossi i peli chirurgicamente ed è stata prescritta una cura ormonale. Dopo un po' di tempo, il trattamento ha portato risultati, ma anni dopo i peli sono comparsi di nuovo in numero ancora maggiore.

Questa volta i medici non solo hanno rimosso i peli, ma hanno anche prelevato campioni di tessuto per l'analisi. Al microscopio hanno trovato un follico pelifero che era cresciuto attraverso il tessuto gengivale insolitamente ispessito.

Gli esperti non hanno ancora trovato una spiegazione unanime per il fenomeno. Non escludono che la giovane dovrà assumere farmaci per correggere il livello degli ormoni per tutta la vita.

In precedenza si era saputo che ad un abitante di Mosca di 46 anni erano cresciuti i peli nella laringe e nella trachea. I medici avevano eseguito l'elettrolisi della laringe, dopodiché lo avevano dimesso dall'ospedale e mandato a casa.