70° Sanremo 2020 share al 53,3% è il dato più alto dal 1995

Non sarà campione di telespettatori con 9,7 milioni di punta massima, ma il 70° Sanremo 2020 di Amadeus fa record di share in prima serata con il 53,3% ed è, secondo le statistiche, il miglior dato assoluto dal 1995 a oggi.

Come dire, ieri davanti la televisione c’erano meno italiani del solito ma, tra quelli che c’erano, poco più della metà ha preferito guardare il Festival della canzone italiana.

E come al solito più che i cantanti in gara sono gli ospiti, pardon, i super ospiti ad attrarre e rubare la scena.

Se i super ospiti si chiamano Zucchero in partenza per un tour mondiale con il suo inconfondibile cilindro in testa, o Tiziano Ferro e Massimo Ranieri per la prima volta in duetto all’Ariston, allora è un bell’ascoltare.

Perfetta applicazione del marketing nostalgico nella seconda serata del Festival di Sanremo 2020, invece, con la presenza de ‘I ricchi e poveri’ tornati tutti insieme sul palco del teatro Ariston dopo 25 anni dall’ultima loro presenza.

Colpisce la vista e la fantasia Elettra Lamborghini, ma non inganna l’udito che avrebbe fatto volentieri a meno d’ascoltarla.

Il Festival di Sanremo di Fiorello, condotto da Amadeus

Senza voler infierire troppo su Amadeus, ad essere onesti il 70° Festival di Sanremo sembra essere il Festival di Fiorello condotto da Amadeus. Il vero protagonista è lui, ‘Fiore’, quel giovane che girava le piazze italiane e che ogni sera faceva cantare l’Italia su Italia Uno.

E chissà che il prossimo anno non possa essere proprio lui il direttore artistico e conduttore della 71esima edizione.

Per ora gustiamoci le sue incursioni.

Ma chi vince il 70° Festival della canzone italiana?

Dicevamo la musica in gara. Per ora in testa ci sono Gabbani, al suo terzo festival, e Piero Pelù, al suo primo festival, a cui il cantante ha voluto partecipare per festeggiare i suoi 40 anni di carriera artistica.

Video – Zucchero canta al Festival di Sanremo 2020

Video – Duetto Massimo Ranieri – Tiziano Ferro a Sanremo

Video – Fiorello è Maria De Filippi sul palco dell’Ariston