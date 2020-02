Luca Parmitano rientra sulla Terra: tutto è pronto

Dopo avere trascorso 201 giorni in orbita l’astronauta italiano Luca Parmitano comandante della International Space Station (ISS), è pronto a rientrare sulla Terra domani 6 febbraio 2020.

Ad attenderlo in molti, compresa la troupe del documentario ‘2020: Space Beyond’ che riprenderà le fasi di rientro di Parmitano.

Il come back è stato pianificato già una settimana fa, infatti, lo scorso 31 gennaio l’equipaggio della ISS ha verificato gli scafandri e simulato il rientro per controllare che tutto funzionasse per garantire un rientro sicuro in atmosfera.

“Il rientro è il primo passo della prossima avventura. Abbiamo verificato i nostri scafandri, e sono pronti: fra meno di una settimana, lo saremo anche noi”.

Termina la missione Beyond di Luca Parmitano

Finisce quindi la missione Beyond di Luca Parmitano, che primo astronauta italiano nella storia, è stato anche il comandante della ISS durante la Spedizione 61 iniziata il 3 ottobre 2019.

Con Parmitano rientreranno anche l’astronauta Christina Cook e il cosmonauta Alexander Skvortsov.

Il rientro è il primo passo della prossima avventura. Abbiamo verificato i nostri scafandri, e sono pronti: fra meno di una settimana, lo saremo anche noi. #MissionBeyond pic.twitter.com/llwjoJe43p — Luca Parmitano (@astro_luca) January 31, 2020

L’attività di Parmitano a bordo della ISS

Con la missione ESA Beyond Parmitano ha portato a bordo della ISS 200 esperimenti internazionali, condotti praticamente uno al giorno, di cui 50 europei.

Inoltre Parmitano ha contribuito alla riparazione del cacciatore di particelle cosmiche AMS-02 installato all’esterno della ISS. Per completare le operazioni di upgrade ci sono volute molte ore di passeggiata spaziale.

Le prossime tappe di Parmitano

La sonda di rientro atterrerà in Kazaksitan il prossimo 6 febbraio e da lì Parmitano volerà direttamente in Germania dove il suo arrivo è previsto in serata. Qui rilascerà una prima sintetica dichiarazione, ma la conferenza stampa vera e propria è prevista per sabato 8 febbraio presso il Centro addestramento astronauti dell’Esa a Colonia.

Le ultime foto di Luca Parmitano dalla ISS

Ultimi giorni a bordo della ISS e Parmitano si concede ancora qualche istante per scrutare la Terra dall’alto e regalarci foto meravigliose dell’Italia in notturna, come quella di Napoli e del suo Golfo..

Even at night, #Naples and the Gulf retain all their legendary beauty.



Anche di notte, Napoli e il suo Golfo mantengono tutta la loro leggendaria bellezza. #MissionBeyond pic.twitter.com/M3RcwV309a — Luca Parmitano (@astro_luca) February 2, 2020

​...e quella di Catania.

Costruita su (e di) roccia lavica, Catania può sembrare ‘scura’ di giorno, ma brilla come una costellazione – e una piena di vita – nella notte. #MissionBeyond pic.twitter.com/V2luC5vtqm — Luca Parmitano (@astro_luca) January 31, 2020

​Ed ancora le Alpi che da lassù appaiono come una spina dorsale.