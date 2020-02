Ultimo sondaggio politico: Centrodestra ha maggioranza schiacciante nel Paese

Secondo l’ultimo sondaggio politico pubblicato dall’Istituto Ixè per il programma Cartabianca di Rai 3, il centrodestra unito raccoglie il 48% delle intenzioni di voto degli italiani.

La Lega di Salvini resta primo partito ma scende al 28% dei consensi (era 31,5% a novembre 2019), Fratelli d’Italia cresce al 12,4% mostrando lo stato di forma di Fdi e delle scelte vincenti di Giorgia Meloni. Rispetto alle europee di maggio 2019 Fdi quasi raddoppia (era 6,5%). Forza Italia si stabilizza al 7% (7,4% a novembre 2019) grazie alla maggiore presenza sui media di Silvio Berlusconi.

​La coalizione di governo non brilla

Il Partito Democratico si conferma secondo partito al 19,8%, secondo l'Istituto Ixè, ed è chiaro che si tratta del vero antagonista al centrodestra. Il Movimento 5 stelle scende al 15,2% a riprova del calo progressivo della forza politica che nel marzo 2018 aveva raccolto milioni di voti.

Dietro staccati ci sono Italia Viva di Matteo Renzi che sembra destinato all’irrilevanza politica. Quindi +Europa (3%) e La Sinistra (2,8%) e ancora Europa Verde che conferma il 2,4% delle intenzioni di voto.

Alto come al solito il numero degli indecisi o di chi si astiene, pari al 36,8% delle intenzioni di voto e che rappresentano il “vero” partito di maggioranza in Italia.

Fiducia nei leader politici

Che fiducia hanno gli italiani dei capi politici che ci governano? Al primo posto regge Giuseppe Conte con il 39%, segue Giorgia Meloni al 35% ed al terzo posto c’è Matteo Salvini al 31%.

Da notare che Luigi Di Maio è tra i capi politici di cui gli italiani si fidano, il 20% ha fiducia in lui, nonostante questi non sia più la guida del M5s.

Che fiducia hanno gli italiani nel Governo Conte bis?

Il 36% degli italiani si fida del Governo Conte bis, ma il 35% ha poca fiducia di questo governo e il 29% non ha alcuna fiducia in esso.

Giorgia Meloni guadagna posizioni in Europa

Meloni in Europa si pone come una protagonista e come una influencer politica. Ieri ha incontrato a Roma Viktor Orban al National Conservatism Conference, ed ha definito naturale il passaggio di Orban all'area dei Conservatori e Riformisti europei dove appunto Fdi è collocata in Europa.

Viktor Orban, infatti, potrebbe essere espulso dal Ppe e dovrà trovare una nuova collocazione politica nella compagine europea.