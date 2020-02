Roma, maxi operazione antidroga. Smantellato sodalizio 'Ndrangheta–Camorra - Video

Vasta operazione contro il narcotraffico a Roma e in Spagna, condotta dai Carabinieri e dalla Guardia Civil. 33 gli arresti di un sodalizio 'Ndrangheta-Camorra mai visto prima.

Maxi operazione antidroga a Roma scattata questa mattina all’alba ad opera dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma, contro esponenti della 'Ndrangheta e della Camorra che avevano costituito un vero e proprio sodalizio per sviluppare il traffico internazionale della droga.

Agli arresti 33 persone durante l’operazione ‘Akhua’ operata nella Capitale, ma anche a Napoli, Cagliari, Oristano, Reggio Calabria e Varese e in Spagna, dove vi è stata la collaborazione della Guardia Civil.

Secondo quanto riportato dai Carabinieri via Twitter, sono stati smantellati “due sodalizi mafiosi dediti al narcotraffico internazionale”.

In totale sono stati sequestrati beni per il valore complessivo di 1 milione di euro, tra cui beni “utilizzati per la commissione dei reati” e beni acquistati “con proventi illeciti”, si legge nel comunicato stampa diramato dall’Arma dei Carabinieri questa mattina subito dopo la vasta operazione.

Video Operazione antidroga dei Carabinieri a Roma

Decine le auto e i mezzi dei Carabinieri impiegati. Le immagini mostrano il momento del dispiegamento degli uomini e le perquisizioni nelle case dei sospettati. Ritrovate anche importanti somme di denaro.