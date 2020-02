Sette Colli, lo scooter Qooder nato per le strade di Roma

Quattro ruote, doppia trazione e sistema frenante integrale: è il nuovo scooter dell'azienda svizzera Quadro Vehicles per girare per le strade della Capitale.

“Abbiamo deciso di dedicare una serie speciale a Roma – ha spiegato Paolo Gagliardo, ceo di Qooder – per venire incontro alle particolarissime esigenze di chi si muove nel traffico urbano della Città Eterna, molto diverso da quello di tutte le altre città del mondo”.

Il nuovo scooter presentato da Quadro Vehicles, è stato pensato per far fronte alle strade della Capitale. E' dotato di quattro ruote Qooder, trazione anteriore, utili per poter camminare con sicurezza su un manto stradale dissestato, con presenza di buche o sampietrini.

La sicurezza del motociclo è garantita dagli ammortizzatori idraulici Tilting System, fiore all'occhiello della nuova serie, collaudati a livello internazionale, che consentono l'aderenza in curva della nuova serie anche quando le condizioni dell'asfalto non sono omogenee.

In dotazione anche gli pneumatici Michelin per la pioggia, colorati di rosso, che uniscono il glamour alla sicurezza, garantendo maggiore visibilità in caso di nebbia o forti precipitazioni. Il Settecolli sarà nelle concessionarie da febbraio a un prezzo che parte dai 10.490 euro.

Non è la prima volta che un'azienda viene ispirata dalle strade di Roma per progettare un motociclo in grado di muoversi con sicurezza in mezzo al traffico. Negli anni '90 ci aveva pensato Honda, che aveva costruito nella Capitale l'Honda Red Research, il primo centro di ricerche fuori da Giappone.