Coronavirus, paziente in rianimazione allo Spallanzani

Un paziente ricoverato ieri sera allo Spallanzani con i sintomi dell'influenza da coronavirus è in terapia intensiva. I medici stanno effettuando i test.

“È ricoverato allo Spallanzani da ieri sera un paziente straniero in condizioni compromesse attualmente si trova in rianimazione. È in corso sul paziente il test del coronavirus e si attendono i risultati”. Lo ha reso noto oggi l’Istituto Spallanzani di Roma nel bollettino sulle condizioni dei pazienti sotto osservazione. Il paziente è un cittadino irlandese.

I medici precisano che il paziente non presenta le caratteristiche di caso sospetto di coronavirus, sulla base delle indicazioni contenute nelle circolari. Intanto sono in attesa dei risultati degli esami di verifica.

Per quanto riguarda le altre persone ricoverate all'istituto Spallanzani sotto osservazione, le "condizioni generali di salute della coppia di coniugi cinesi positivi al test del nuovo coronavirus sono stazionarie. Entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale".

Sotto osservazione, riferisce il bollettino, sono ancora 20 i pazienti che hanno avuto contatti con la coppia. Le "condizioni di salute sono buone e resteranno in quarantena fino al termine del periodo previsto dalle procedure", si legge.

Sono invece "stati dimessi 20 pazienti dopo il risultato negativo dei test per il nuovo coronavirus, eseguiti all'Istituto Spallanzani di Roma. Tra questi, ci sono l'uomo di nazionalità rumena e la donna di nazionalità cinese di Frosinone".

Isolato il genoma del virus

Intanto nelle scorse ore gli scienziati italiani sono riusciti, primi al mondo, ad isolare il genoma del virus del 2019-nCoV.

I dati raccolti dai nostri specialisti saranno ora messi a disposizione della comunità internazionale, nel tentativo di creare al più presto un vaccino.