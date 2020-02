Palermo: manca personale al museo, sindaco e assessori diventano custodi

Il museo comunale etno-antropologico di Polizzi Generosa inaugurato il 25 gennaio scorso non riesce trovare personale per gestirlo, così il sindaco e gli assessori hanno scelto di lavorare nella struttura come custodi.

Mancano i dipendenti al museo etno-antropologico, inaugurato lo scorso 25 gennaio, del comune di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, così è stata decisione del sindaco e degli assessori comunali prendere il posto di custodi all'interno della struttura. Lo riferisce lo stesso primo cittadino Giuseppe Lo Verde attraverso un post su Facebook.

"Oggi è diventato tutto difficile. Parliamo tanto di turismo ma poi non si riesce ad avere dipendenti per aprire e vigilare su un Museo importante quale quello di Polizzi. Non possiamo chiudere questi luoghi proprio nei giorni festivi quando arrivano i turisti. E così abbiamo pensato di impegnarci noi amministratori in prima persona pur di mostrare le nostre belle opere d'arte. Accadrà così per tutti gli altri week end fino a quando non si riuscirà a trovare una soluzione. Non ho inaugurato un museo per tenerlo chiuso, vedrò di superare l’intoppo sottoscrivendo una convenzione con associazioni di volontariato e pro loco", ha commentato il sindaco, che questa mattina ha aperto il museo alle 9,30.

Al post di Facebook hanno reagito alcuni cittadini che hanno dato alcune valide alternative alla situazione del museo per permettere di mantenere l'apertura nei giorni festivi. Tra le proposte c'è quella di affidare la gestione del personale del museo ai membri del Servizio Civile Nazionale, o chiedere aiuto alla Parrocchia coinvolgendo anche la Pro Loco e le altre Associazioni a turno in modo da garantire sempre il servizio, ma c'è anche chi propone di mettere a servizio nel museo alcuni beneficiari del reddito di cittadinanza.