Trovato morto ragazzo di Cesenatico in escursione in Australia

È stato trovato il corpo di Mattia Fiaschini, il ragazzo di Cesenatico scomparso mercoledì scorso mentre era in un'escursione sulle Blue Mountains in Australia.

La Polizia australiana ha comunicato il ritrovamento del corpo senza vita di Mattia Fiaschini, escursionista di cui si erano perse le tracce dopo che aveva iniziato un'escursione mercoledì sulle Blue Mountains, in Australia.

"Il cadavere dell'escursionista italiano scomparso è stato individuato oggi sulle Blue Mountains", ha affermato la polizia dello Stato australiano del nuovo Galles del Sud in un comunicato pubblicato sul proprio sito. Secondo quanto riferito dalla Polizia, sono adesso in corso le operazioni di recupero del corpo del giovane, dopodiché sarà il medico legale a stabilire attraverso l'autopsia le cause della morte di Mattia.

Il 24enne Mattia Fiaschini, originario di Cesenatico, da circa un anno viveva a Sydney dove lavorava come cameriere e barman e dove si dilettava a fare escursioni poiché trekker esperto. Durante la sua escursione sulle Blue Mountains, si sono perse le tracce del ragazzo che dopo i primi messaggi al padre ha smesso di rispondere; le ricerche sono scattate dopo che il ragazzo non si è presentato a lavoro il giorno seguente.

"È una tragedia che tocca tutta la nostra comunità. Un ragazzo che perde la vita in quelle circostanze nel posto che ama lascia senza parole. L'amministrazione comunale si stringe nel dolore alla madre, al padre e a tutti i familiari di Mattia per questa grande tragedia che ha colto tutti nel profondo", ha commentato il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli in reazione alla notizia.