Migranti, l'appello di Open Arms: "Hanno diritto ad un porto sicuro subito"

La Open Arms, imbarcazione dell'omonima ong spagnola, ha lanciato un appello all'Italia e a Malta affinché uno di questi due Paesi assegni al più presto un porto sicuro dove sbarcare i 363 migranti attualmente a bordo.

Come riferito dalla ong sulla propria pagina Twitter, i naufraghi, salvati in cinque diverse operazioni di soccorso avvenute al largo delle coste libiche, sono costretti a vivere in una situazione "sempre più complicata", nello "spazio ristretto" del ponte della nave.

Sinora le richieste di sbarco della Open Arms sono state respinte per tre volte dal governo di Malta, mentre quello italiano non ha ancora dato risposta.

Inizia un altro giorno su #OpenArms.

E' urgente avere un porto dove sbarcare le 363 persone che si trovano nello spazio ristretto del nostro ponte.

Per umanità, perché ne hanno diritto: un porto sicuro subito.#SalvaOpenArms pic.twitter.com/DImkGXkKAR — Open Arms IT (@openarms_it) February 1, 2020

Attualmente la nave spagnola è segnalata nei pressi del porto di Pozzallo, dove resta in attesa di comunicazioni ulteriori.

Nei giorni scorsi Open Arms aveva pubblicato le foto di 158 dei naufraghi salvati da una probabile morte nelle acque del Mar Mediterraneo.