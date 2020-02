Migranti, chiamata ad Alarm Phone: 47 migranti in pericolo su un barcone in fuga dalla Libia

Siamo in contatto con le persone a bordo e sono preoccupate. Sono partite da Zuwara, #Libia, 30 ore fa e ora il motore è in avaria. Non hanno salvagenti e non ci sono soccorsi in arrivo. Sono già sopravvissuti 2 notti in mare. #Malta, non lasciare che anneghino! @Armed_Forces_MT